banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli bastırdı ve kazandı!
Pilli bastırdı ve kazandı!
Kırbaç gerek…
Kırbaç gerek…
Soğuk savaşın yeni adı: Gen savaşları
Soğuk savaşın yeni adı: Gen...
“Benim neyim eksik” safsatası
“Benim neyim eksik” safsatası
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

KKTC'de 16 yeni vaka

30 Aralık 2020 Çarşamba 20:19
KKTC'de 16 yeni vaka
banner337
banner351

Bakan Pilli: "Toplam 2678 test yapıldı, 8'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2678 olduğunu, 8'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen bir vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

30 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2678

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 8

banner341
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 328.394

Toplam Vaka Sayısı: 1555

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1332

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 217

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 173

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacılar Birliği'nden açıklama
Eczacılar Birliği'nden açıklama
Polis, Karpaz bölgesinde sürücülere yabani eşek uyarısı yaptı
Polis, Karpaz bölgesinde sürücülere yabani eşek uyarısı yaptı
Hava durumu..
Hava durumu..
Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”
Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı
B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı
“Aşı konusundaki bilgi kirliliği halk sağlığını tehlikeye atıyor”
“Aşı konusundaki bilgi kirliliği halk sağlığını tehlikeye atıyor”
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı
TÜK çalışanları ödeniyor
TÜK çalışanları ödeniyor
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Münevver Çağın atandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Münevver Çağın atandı.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim