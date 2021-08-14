Kızılyürek: ”AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”

Kızılyürek, kuzey ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için digital bir platform kurulması çağrısı yaptığını anımsatarak, Rum Yönetimi tarafından,önümüzdeki hafta, ”email ile Kıbrıslı Türkler’den AB dijital aşı kartı başvurusu alınmaya başlanacağı ve sorunun kalıcı çözümü için çalışmalara devam edileceği” bilgisini aktardı.



