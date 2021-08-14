banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376

Kızılyürek: ”AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Avrupa’ya seyahatlerini engelleyen ‘AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununun çözülmesi yönündeki girişimlerinin sonuç verdiğini, kalıcı bir çözüm bulunana dek bir ara formül üretildiğini bildirdi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00
Kızılyürek: ”AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”

Kızılyürek, kuzey ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için digital bir platform kurulması çağrısı yaptığını anımsatarak, Rum Yönetimi tarafından,önümüzdeki hafta, ”email ile Kıbrıslı Türkler’den AB dijital aşı kartı başvurusu alınmaya başlanacağı ve sorunun kalıcı çözümü için çalışmalara devam edileceği” bilgisini aktardı. 

banner341
İki devlet ve eşit egemenlik söylemlerinin, Kıbrıslı Türkleri mağdur ettiği, benzer bir tavrın hellim konusunda da görüldüğünü savunan Kızılyürek,“ ‘Ayrı ırk, ayrı egemenlik, ayrı devlet’ söylemleri Kıbrıslı Türklerin kazanımlarını tehlikeye atmakta, bizi dünyadan daha da izole etmekten başka bir işe yaramamaktadır.Hem hellim konusunda, hem de aşı konusunda, sağduyu ile hareket ederek pratik çözümler bulunabileceğini yaşayarak gördük.”ifadelerini kullandı.   
 

banner360
Son Güncelleme: 14.08.2021 12:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSO'dan hükümete uyarı
KTSO'dan hükümete uyarı
Ağırdağ yolundaki yangın kontrol altına alındı
Ağırdağ yolundaki yangın kontrol altına alındı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
DAÜ Lisansüstü Program başvuruları 15 Eylül'e kadar yapılabilecek
DAÜ Lisansüstü Program başvuruları 15 Eylül'e kadar yapılabilecek
Atlılar, Muratağa ve Sandallar şehitleri anıldı
Atlılar, Muratağa ve Sandallar şehitleri anıldı
Ağırdağ'a giden yoldaki ormanlık alanda yangın!
Ağırdağ'a giden yoldaki ormanlık alanda yangın!
Tatar, “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğine katıldı
Tatar, “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğine katıldı
Özersay Üreten Gençler Buluşması’na katıldı
Özersay Üreten Gençler Buluşması’na katıldı
Gazimağusa'da 2 mülteci yakalandı
Gazimağusa'da 2 mülteci yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘AB Dijital Aşı Sertifikası’ açıklaması
Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘AB Dijital Aşı Sertifikası’ açıklaması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim