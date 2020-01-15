Kızılbaş'ta müstehcen teşhir!

Kızılbaş bölgesinde pantolonunu indirip cinsel organını salladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ngonıdzashe Agusto dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlı Ngonıdzashe Agusto’nun Müstehcen teşhir ve Uygunsuz tavır hareket suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 04.01.2020 tarihinde Kızılbaş bölgesinde Belediye tiyatrosu önünde pantolonunu yarıya indirip, cinsel organını gösterdiğini mahkemeye aktardı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının 14.01.2020 tarihinde belirlendiğini anlattı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı suçlamaları kabul etmedi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.