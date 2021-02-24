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Kızılay’ın gıda yardımları devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, kaymakamlıklar, belediyeler ve Muhtarlar Birliği ile birlikte  tespit ettiği ihtiyaçlı ailelere yönelik gıda yardımları ülke genelinde devam ediyor. 

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:00
Kızılay’ın gıda yardımları devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz’a teslim edilen temel gıda paketlerinin Lefkoşa’da dağıtımı gerçekleştirildi. 

İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde ikamet eden bin 700 aileye gıda paketi dağıtan Kızılay ekibi Girne’de de gıda paketi dağıtımına başladı.

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Dağıtımlar öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Girne İlçe Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kızılay Esentepe Şube Başkanı Mahmut Emen, Yönetim Kurulu üyesi Esengül Yılmaz, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, Girne Belediyesi temsilcisi Seran Kaşif ve Kızılay gönüllüsü Bekir Fıstık katıldı. 

Koordinasyon toplantısının ardından Kızılay gönüllüleri, Girne merkez ve Girne’ye bağlı köylerde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine temel gıda paketi dağıtımına başladı. 

 

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Son Güncelleme: 24.02.2021 12:27
Anahtar Kelimeler:
Gıda YardımıKızılay
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