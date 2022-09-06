banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kız arkadaşını yemek yapmadı diye darp etti
Tutuksuz yargılanacak
CTP’ye karşı 3’lü ittifak!
CTP’ye karşı 3’lü ittifak!
SON DAKİKA... Hayatına son verdi!
SON DAKİKA... Hayatına son verdi!
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
banner404

Kız arkadaşını yemek yapmadı diye darp etti

Yemek yapmadığı gerekçesi ile birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp eden zanlı Türker Batural tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2022 Salı 12:38
Kız arkadaşını yemek yapmadı diye darp etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yemek yapmadığı gerekçesi ile birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp eden zanlı Türker Batural tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlı Türker Batural'ın "Ciddi darp" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Kırgeç, zanlının 04 Eylül 2022 tarihinde, saat 18.15 raddelerinde Lefkoşa'daki ikametgâhı içerisinde sevgilisi olan I. A. P'yi kendisine yemek yapmadığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu darp ettiğini belirterek, müştekinin başına doğru vurup alnının morarmasına yol açtığını kaydetti. Zanlının, müştekinin kollarından ve gövdesinden tutup evin çeşitli yerlerine doğru ittirdiğini de dile getiren Kırgeç, kadını vücudunun muhtelif yerlerinde yüzeysel sıyrıklar oluşmasına sebebiyet vermek sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini vurguladı. Polis, olayın bilgilerine 05 Eylül 2022 tarihinde geldiğini ifade ederek, müştekinin aynı tarihte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde fiziki muayeneden geçirildiğini ve vücudunda darp ile cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini bildirdi. Polis zanlının yine aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını belirterek, yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiğine dair çevre şahadeti bulunduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının etki etme olasılığı kalmadığından davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 8 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 150 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP’ye karşı 3’lü ittifak!
CTP’ye karşı 3’lü ittifak!
“Vergi muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak”
“Vergi muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak”
Mehmetçik Belediyesinde UBP'den güçlü bir aday Cenk Harbay Şeren
Mehmetçik Belediyesinde UBP'den güçlü bir aday Cenk Harbay Şeren
SON DAKİKA... Hayatına son verdi!
SON DAKİKA... Hayatına son verdi!
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
Döviz kurları
Döviz kurları
UBP, Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Yayınlar Yapan Hesabın Partiye Ait Olmadığını Açıkladı
UBP, Cumhurbaşkanına Hakaret İçerikli Yayınlar Yapan Hesabın Partiye Ait Olmadığını Açıkladı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Adil “öğrencilerimizi sadece bir mimar değil doğru bir insan olarak da yetiştirmeye çalışıyoruz”
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Adil “öğrencilerimizi sadece bir mimar değil doğru bir insan olarak da yetiştirmeye çalışıyoruz”
Mağusa'da tır devrildi
Mağusa'da tır devrildi
Trafik kazasına karışan ambulans şoförü tutuklandı
Trafik kazasına karışan ambulans şoförü tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim