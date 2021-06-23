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KITOB: “Normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor ”

 

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:30
KITOB: “Normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor ”
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“BU KONUDA ISRARCIYIZ”

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB),  dünyada ekonomisi turizme bağımlı ülkelerin kapılarını turiste açmaya başladıklarını kaydederek “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak aşılamanın belli bir seviyeye gelmesi ile normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor” dedi.

KITOB tarafından yapılan yazılı açıklamada Turizm  ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun “Temmuz’da aşısı tamamlanmış kişilerin PCR'sız, aşı olmayan kişilerin PCR ile ülkeye giriş yapabilmesi ve kara kapılarından geçişlerde Güney Kıbrıs’ın uyguladığı AB kriterlerinin ülkemizde de aynı şekilde uygulanması gerektiği” konusundaki açıklamasına destek belirtildi.

KITOB’nin bu konuda ısrarcı olduğu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’na bildirilen açıklamada, “Dünya ile rekabet halinde olduğumuzdan normalleşmeye geç kalmadan başlamamız gerektiğini bildiririz” ifadeleri yer aldı.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 19:23
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