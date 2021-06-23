KITOB: “Normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor ”

“BU KONUDA ISRARCIYIZ”
KITOB tarafından yapılan yazılı açıklamada Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun “Temmuz’da aşısı tamamlanmış kişilerin PCR'sız, aşı olmayan kişilerin PCR ile ülkeye giriş yapabilmesi ve kara kapılarından geçişlerde Güney Kıbrıs’ın uyguladığı AB kriterlerinin ülkemizde de aynı şekilde uygulanması gerektiği” konusundaki açıklamasına destek belirtildi.
KITOB’nin bu konuda ısrarcı olduğu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’na bildirilen açıklamada, “Dünya ile rekabet halinde olduğumuzdan normalleşmeye geç kalmadan başlamamız gerektiğini bildiririz” ifadeleri yer aldı.