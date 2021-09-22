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Kış turizmi kapsamında ilk turist kafilesi KKTC’ye geldi

Kış turizmi kapsamında 155 kişilik bir kafile ülkemize geldi..

22 Eylül 2021 Çarşamba 09:30
Kış turizmi kapsamında ilk turist kafilesi KKTC’ye geldi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 155 kişiden oluşan ilk kafilenin gelişiyle Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından bir süre önce açıklanan ve KKTC’de turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiği kış turizmi programı başlamış oldu.

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Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, gelen turist kafilesinin, Sağlık Üst Kurulunca belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye girişlerinde uygulanan prosedürü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

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Son Güncelleme: 22.09.2021 10:02
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