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Kilit İngiltere’de!

Kıbrıs sorununun kalıcı ve adil bir zeminde çözülmesine yönelik tarafları cesaretlendirecek, zorlayacak veya ikna edecek zorlamanın geleceği, siyasi yapı, İngiltere’den başkası değil.

Kilit İngiltere’de!

Kıbrıs sorununun kalıcı ve adil bir zeminde çözülmesine yönelik tarafları cesaretlendirecek, zorlayacak veya ikna edecek zorlamanın geleceği, siyasi yapı, İngiltere’den başkası değil.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:04
Kilit İngiltere’de!
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Kilit İngiltere’de!

Kıbrıs sorununun kalıcı ve adil bir zeminde çözülmesine yönelik tarafları cesaretlendirecek, zorlayacak veya ikna edecek zorlamanın geleceği, siyasi yapı, İngiltere’den başkası değil.

Dünya, İngiltere’nin istikrardan yana mı yoksa kaos’tan yana mı taraf olacağını merak içerisinde beklerken Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de Soğuk Savaş’ın tarafları, İngiltere’nin sessizliğinin şifrelerini çözmeye çalışıyorlar.

İngiltere, Lefkoşa Uluslararası Havaalanının iki toplumun ortak kullanımına vermesi ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de tüm dengeler değişecek.

Doğrudan uçuş ve ticaretin önünün açılması ile Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar yumuşarken, Kıbrıslı Rumlar kalıcı ve sürdürülebilir çözüme motive edilecekler.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta istikrar ve sürdürülebilir kalıcı yeni bir çözüme ulaşılması adına İngiltere elinde kartlarını henüz açmış durumda değil.

Brexit sonrası AB ile yollarını ayıran İngiltere, Doğu Akdeniz satrancında alacağı pozisyon ve yaşanan krizi domine etme hamlesi ile kendi çıkarları açısından AB’nin önünde olmak zorunda.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığının malı olan Lefkoşa havalimanının iki toplumun ortak kullanımında yeniden açılması sürdürülebilir kalıcı bir çözüme katkı yapacak olması da Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’a dair sessizliğini bozacak İngiltere’yi ana aktör noktasına taşıyacak önemli bir stratejik hamle olacak.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Uluslararası HavaalanıİngiltereKıbrıs
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