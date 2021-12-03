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KİKEV: “BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ne uygun yasal düzenlemeleri bekliyoruz”

Kıbrıs İşitme - Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı; Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine uygun yasal düzenlemelerin yapılacağı günleri beklediğini kaydederek bunun için yetkilileri göreve çağırdı.

03 Aralık 2021 Cuma 11:30
KİKEV: “BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ne uygun yasal düzenlemeleri bekliyoruz”

Kıbrıs İşitme - Konuşma Engelliler Vakfı, Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru mesajında, devletin evrensel ölçülerde engellilerine sahiplenme çabası, yapacağı yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteğiyle anlamlı ve gerçek bir boyuta ulaşacağını kaydetti.

Engellilerin yeri ve önemi kavrandığı sürece herkesin engelsiz olacağını dile getiren Doğru, engelliyi koruma, teşvik etme, yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlama ve engel durumuna göre iş imkanı sunmak gerektiğini vurguladı.

Çalışabilecek durumdaki engellilere engelli maaşı verme yerine iş imkanı sağlanması gerektiğine dikkat çeken Doğru, engelli bireylerin topluma kazandırılması gerektiğini söyleyerek, 2006 yılından beri yapılmayan istihdam konusunun da hala gerçekleşmediğini kaydetti.

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İstihdam, eğitim, sağlık, sosyal hayata katılım konularında eksikliklerin halen devam ettiğine değinen KİKEV Başkanı Doğru, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Toplum ve karar vericilerin engellilere bakış açısı hak temelli değil yardım temellidir. Her engel gurubunun farklılıkları ve mağduriyetleri göz önünde bulundurularak yapılması gereken her çalışma daha sağlıklı bir sonuca ulaşacaktır. Siyasi tarafsızlıkla, paydaşlarla eşit statüde atılacak adımlar sorunların konuşulduğu değil çözüm bulduğu bir imkan doğuracaktır.

Eşitlik ilkesini koruyarak, fırsat eşitliği sunarak, cesaretlendirerek, sosyalliği evrensel kılarak destekleyerek, haklarını koruyarak başarabiliriz Engellilerin toplumsal yaşama tam katılımının sağlanması, ayrımcılığa maruz kalmayan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkan verilmesi, her alanda engellilerin önünde bulunan engellerin ortadan kaldırılması, engellilerin başkalarına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdüren üreten, toplumsal yaşama katkıda bulunan bireyler olmalarının sağlanması insanlığın temel görevidir. 

Dönemlik mesajları ve kutlamaları beklememekteyiz. İnsan hak ve temel özgürlüklerinin farkında olarak eşit şartlarda yaşama imkanının doğacağı, ayrımcılığın olmadığı bir düzende yaşamak gerektiğinin kavranarak, KKTC Cumhuriyet Meclisinde 2010 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine uygun yasal düzenlemelerin yapılacağı günleri hep beklemekteyiz ve bunun için yetkilileri göreve çağırmaktayız.”


 

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Son Güncelleme: 03.12.2021 12:53
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