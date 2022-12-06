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Kıbrıslı Türk Avustralya'da Bakan oldu

Avustralya'nın Victoria eyaletinde ilk defa Müslüman ve Türk Milletvekili Meclis Başkan Yardımcılığına getirildi.

06 Aralık 2022 Salı 11:17
Kıbrıslı Türk Avustralya'da Bakan oldu

Avustralya’da Victoria eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı görevine ilk kez bir Türk seçildi. Kıbrıslı Türk bir ailenin kızı olan ve uzun zamandır eyalet parlamentosunda milletvekili olan Natalie Süleyman ayrıca Gençlik, Küçük İşletmeler ve Gaziler Bakanı oldu.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde ilk defa Müslüman ve Türk Milletvekili Meclis Başkan Yardımcılığına getirildi. 

Süleyman ayrıca, (Youth, Small Business and Veterans) Gençlik, Küçük İşletmeler ve Gaziler Bakanı oldu.

Natalie Süleyman, “Bugün Victoria Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Adaylığım için Başbakan Daniel Andrews ve Başbakan Yardımcısı Jacinta Allan’a, destekleri için meslektaşlarıma ve bu ayrıcalık için Meclis’e teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Süleyman, Mart 2019’dan bu yana Mecliste Hukuki ve Sosyal Sorunlar Komisyonu Başkanıydı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz aylarda Meclis Başkan Yardımcılığı görevine Natalie Süleyman’a mesaj göndererek tebrik etmişti.

Meclis Başkanlığı gibi saygın bir göreve ilk kez Kıbrıslı Türk kökenli birinin seçilmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı kültürel geçmişi olan kişilerin çeşitli hükümet mevkilerinde ve üst düzey görevlerinde yer almasına teşvik edilmesinin demokrasi ve insan hakları bakımından önemine işaret etmişti.

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