Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden uzaktan eğitime erişime katkı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği açıklaması şu şekilde:

"Covid-19 Pandemisi mücadelesi çerçevesinde Mart 2020’den beri okullarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiş ve eğitim-öğretim çevrimiçi olarak sürdürülmektedir. Ülkemizde önceden de var olan eğitimde fırsat eşitsizliği bu süreçte daha da belirgin hale gelmiş ve birçok çocuğumuz çevrimiçi eğitime erişim olanağından yoksun olduğundan eğitim kayıpları giderek artmıştır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu çevrimiçi eğitime erişim imkanı bulamayan ihtiyaçlı çocuklarımıza iletilmek üzere 17 Mart 2021 günü Evrensel Çocuk Hakları Derneğine tablet bilgisayar bağışında bulunmuştur.

Gelişmiş bir toplumun en önemli göstergelerinden biri olan eğitim düzeyinin arzulanan seviyelere ulaşabilmesi çabalarına katkı sağlamış olmaktan duyduğumuz mutluluğu ve desteklerimizi sürdürme kararlılığımızı bildiririz.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)"