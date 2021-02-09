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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden mutasyonlu virüsün ülkemizde görülmesi konusunda açıklama

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın dün ülkede SARS CoV-2 varyantlarından biri olan İngiltere varyantı tespit edildiğini açıkladığına değinerek, toplum içinde enfeksiyon yayılımı ne kadar az olursa varyantların yayılma olasılığının da o denli azalacağını vurguladı. 

09 Şubat 2021 Salı 13:15
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden mutasyonlu virüsün ülkemizde görülmesi konusunda açıklama
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Birlik açıklamasında İngiltere varyantının bulaşma hızı ve ikincil atak hızının daha yüksek olduğunun uzmanlar tarafından hesaplandığı vurgulanarak, salgının yayılma hızını kesmek için alınan kısıtlama tedbirlerinin sürdürülmesinin yanı sıra aşılamanın hız kesmeden devamı ve aktif takip yapılmasının öneminin daha da arttığı kaydedildi. 
Açıklamada, salgının hızını kırmada faydalı olabilecek tedbir ve uygulamalara yer verilerek, bunlardan bazılarının; ülkeye girişlerde tüm ülkeler için 14 gün karantina uygulanması ve toplumsal ve bireysel önlemlere uyumun her zamankinden daha fazla önemli olduğunun hatırlatılması olduğu belirtildi. 

 “BEKLENEN BİR GELİŞME”
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, virüslerin, özellikle de koronavirüslerin de içinde bulunduğu RNA virüslerinin çoğalması ve yayılması sırasında genetik materyallerinde mutasyonlar gelişmesinin beklenen bir gelişme olduğunu bildirdi. 
Mutasyonların çoğunluğunun ciddi bir etki yaratmamakla birlikte, bazı mutasyonlarla bulaşıcılığın artmasıyla virüsün avantaj sağlayabileceği kaydedildi. 
Covid-19 hastalığına neden olan SARS CoV-2 mutasyonlarının dünyaya yayılmakta olduğu ve Covid-19’un küresel tehdit oluşturmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar tanımlanan mutasyonlara bağlı oluşan SARS CoV-2 varyantlarının (B.1.1.7, B.1.351, P.1) yapılan ön çalışmalarda bulaşma hızlarının artmış olabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi. 

“BULAŞMA VE İKİNCİL ATAK HIZI DAHA YÜKSEK”
Birlik açıklamasında,  Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada “ülkemizden mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı tespit edilmiştir.” denildiği anımsatılarak, söz konusu B1.1.7 varyantının bulaşma hızı ve ikincil atak hızının daha yüksek olduğunun uzmanlar tarafından hesaplandığı vurgulandı. 
Bugüne kadar varyantların görüldükleri toplumlarda yayılarak baskın hale geldiklerinin gözlemlendiği belirtilen açıklamada, toplum içinde enfeksiyon yayılımı ne kadar az olursa varyantların yayılma olasılığının da o denli azalacağı kaydedildi. 

“KISITLAMA TEDBİRLERİ SÜRDÜRÜLMELİ…AŞILAMA DEVAM ETMELİ”
Salgının yayılma hızını kesmek için alınan kısıtlama tedbirlerinin sürdürülmesinin yanı sıra aşılamanın hız kesmeden devamı ve aktif takip yapılmasının öneminin daha da arttığı vurgulanan açıklamada, salgının hızını kırmada faydalı olabilecek tedbir ve uygulamalar şöyle sıralandı:
“Ülkeye girişte güvenilir bir test uygulaması, girişleri takiben ek olarak gelinen ülkedeki salgının durumuna uygun bir süre karantina uygulanması (şu anda tüm ülkeler için 14 gün) ve test tekrarı ile negatiflik aranması.
Toplumsal ve bireysel önlemlere uyumun her zamankinden daha fazla önemli olduğunun hatırlatılması: 

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Doğru maske kullanımı, 
Kişiler arasında en az 2 metrelik fiziksel mesafenin korunması, 
El hijyeni kurallarına uyulması,
Kapalı alanlarda 15 dakikadan fazla, çok kişiyle bulunmama, 
Kapalı alanların sık sık ve yeterli havalandırılması,
Mümkün olduğunca evde kalma, gereksiz seyahatleri erteleme ve evden mutlak çıkılması gerektiğinde maske-mesafe-hijyen kurallarına uyularak en hızlı şekilde eve dönülmesi, 
Halk sağlığı önlemlerine, aşı çalışmalarına, klinik hasta izlemine ve tedaviye katkıda bulunabilecek, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir moleküler sürveyans planı ile ülke şartlarına uygun, doğru, etkin ve hızlı veri üretilmesi ve paylaşılması.
Covid-19’un toplumdaki yayılma hızı, bulaşma dinamikleri ve hastalık şiddetindeki olası, değişikliklerin ülke bazında yakın izlem ile erken fark edebilmesini sağlayacak sistemlerin kurulması,
Toplumda aşılanmışlık ve bağışıklık oranlarının henüz yeterli düzeylerde olmamasından dolayı uygulanmakta olan sıkı kısıtlama tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda son derece temkinli olunması.”
 


 

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Son Güncelleme: 09.02.2021 13:35
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
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