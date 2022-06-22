Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde görevli Uzman Çavuş şehit oldu!

TC Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın askeri araç kazasında şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

-Milli Savunma Bakanı Akar’dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Özkaya'nın fotoğrafına da yer verildi.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'de araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Fatih Özkaya’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.