Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Rum lideri eleştirdi

Dernekten yapılan açıklamada, Rum liderin, Papa’nın ziyareti nedeniyle yaptığı konuşmasında; “Sürdürülebilir bir çözüm için siyasi irade göstermemize rağmen Türk uzlaşmazlığı yüzünden 47 yıldır bölünmüş tek ülke kaldık” dediği ifade edildi.

Açıklamada, Rum lidere; “Yalan söylüyorsunuz Bay Anastasiades. Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü 1974’te değil 1963’te başlamıştır. Sebebi de sizin nefrete düşmanlığa dayalı sapık tarihi saplantılarınız ve adına ‘Enosis’ dediğiniz ham hayallerinizdir” ifadeleriyle cevap verildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı Kıbrıslı Türkleri yok etmek maksadıyla yapılan saldırılar sonucu 1963’ten 1974’e kadar Kıbrıs’ın “bin bir parçaya” bölündüğü anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“1963’te deneyip başaramadığınızı 1974’te tekrar denemeye kalkmanız sebebiyledir ki o güne kadar binbir parça halinde olan Kıbrıs'taki bölünmüşlük, Garantör ülke olan Türkiye’nin müdahalesi sonucu iki parçaya dönüşmüştür. Umarız, artık aklınız başınıza gelmiştir, Anavatanımız Türkiye'yi ve Türk ordumuzu Kıbrıs’ı bu defa tek parçaya dönüştürmek zorunda bırakacak herhangi bir densizliğe daha kalkışmazsınız.”