banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Görevden alma ve atamalar…
LTB 30 milyon TL borçlanıyor
LTB 30 milyon TL borçlanıyor
Emekli Binbaşı Güvener hayatını kaybetti
Emekli Binbaşı Güvener hayatını kaybetti
“Bizi bile Ankara düşmanı yapacaklar”
“Bizi bile Ankara düşmanı yapacaklar”
banner405

Kıbrıs soğuk hava kütlesinin etkisinde

KUZEYDEN GELEN SOĞUK HAVA BİR HAFTA- 10 GÜN ETKİLİ OLACAK... HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN 7 İLE 10 DERECE ALTINDA

11 Mart 2022 Cuma 11:15
Kıbrıs soğuk hava kütlesinin etkisinde

KUZEYDEN GELEN SOĞUK HAVA BİR HAFTA- 10 GÜN ETKİLİ OLACAK... HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN 7 İLE 10 DERECE ALTINDA

FIRTINA BU GECE YARISINA KADAR SÜRECEK... 12-14 MART TARİHLERİ  ARASINDA  ZİRAİ DON BEKLENİYOR

Kıbrıs, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisi altında. Bugün yüksek bölgelere kar yağdı.

Soğuk hava, yaklaşık bir hafta - 10 gün boyunca Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile 10 derece altında 10-13 derece dolaylarında seyrediyor. 

banner341
Soğuk havanın etkisiyle dün gece ile bu sabah arasında Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşti.

Kar yağışının bugün saat 14.00 sıralarına kadar devam etmesi ve yerini sağanak geçişlere bırakması bekleniyor.

FIRTINA DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kar, yağmur, fırtına ve dolunun bir arada yaşandığı hava durumu ile ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran,  dün gece başlayan fırtınanın bu gece yarısına kadar devam edeceğini ve fırtınanın özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Öğleden sonra bölgeyi terk etmesi beklenen karın yerini sağanak geçişlerin alacağını söyleyen Buran, sağanak geçişlerinde olumsuzluk beklemediklerini ifade etti.

Kuzeyden gelen (Türkiye) soğuk havanın 10 gün boyunca etkili olacağını vurgulayan Buran, buna bağlı olarak sıcaklıların da mevsim normallerinin 7-10 derece altında 10-13 santigrat derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

Buran, 12, 13 ve 14 Mart tarihlerinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğini de sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 11.03.2022 11:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
LTB 30 milyon TL borçlanıyor
LTB 30 milyon TL borçlanıyor
Dış temsilciliklere yeni görevlendirmeler yapıldı
Dış temsilciliklere yeni görevlendirmeler yapıldı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yedek subay son yoklama duyurusu
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yedek subay son yoklama duyurusu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Emekli Binbaşı Güvener hayatını kaybetti
Emekli Binbaşı Güvener hayatını kaybetti
“Bizi bile Ankara düşmanı yapacaklar”
“Bizi bile Ankara düşmanı yapacaklar”
Dr. Bayraktar: “Covid-19 gücünü aşıyla kaybetmeye başladı, 1-2 ay içinde salgının kontrol altına alındığı açıklanabilir”
Dr. Bayraktar: “Covid-19 gücünü aşıyla kaybetmeye başladı, 1-2 ay içinde salgının kontrol altına alındığı açıklanabilir”
Tatar ve Sucuoğlu, Antalya’da YÖRSİAD’ın olağan toplantısına katıldı
Tatar ve Sucuoğlu, Antalya’da YÖRSİAD’ın olağan toplantısına katıldı
Yarın gece yarısına kadar fırtına etkili olacak
Yarın gece yarısına kadar fırtına etkili olacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim