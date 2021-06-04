banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Kim bu bürokratlar?
Kim bu bürokratlar?
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
banner376

Kıbrıs Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği: “Doğanın ve sulak alanların restorasyona ihtiyacı var”

Kıbrıs Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için yaptıkları yaşam ortamı gözlemlerinde, genel olarak ülkenin doğasının ve özel olarak da sulak alan ortamlarının restorasyona ihtiyacı olduğunu saptadığını açıkladı.

04 Haziran 2021 Cuma 16:15
Kıbrıs Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği: “Doğanın ve sulak alanların restorasyona ihtiyacı var”
banner337

Kıbrıs Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için yaptıkları yaşam ortamı gözlemlerinde, genel olarak ülkenin doğasının ve özel olarak da sulak alan ortamlarının restorasyona ihtiyacı olduğunu saptadığını açıkladı.

Dernek yayımladığı açıklamada, bu yılki Dünya Çevre Günü temasının da “restorasyon” olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

banner341
“Ekosistemlerin restorasyonu ekosistemlerin yeniden doğal durumuna döndürülerek doğaya kazandırılması demektir.

Yani doğayı kendimizden korumak için bir şeyler yapmamız artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Kirletmemek, kirlettiğimizi temizlemek, rahatsız etmemek, olumsuz müdahalede bulunmamak, doğanın türlerini yaşam ortamlarıyla korumak, özel koruma alanları ilan etmek, doğayı anlamaya çalışmak, insanlığı doğayı korumak için eğitmek, eğitirken doğayı anlamak, doğayı anlatacak eserler üretmek, yaşarken doğadan faydalanan her bireyin sürdürülebilir yaşam felsefesini benimsemesini sağlamak asli görevimiz olmalıdır.”

Açıklamasını fotoğraflarla da destekleyen Kıbrıs Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği, tüm canlıların da insanlar kadar doğada yaşam hakları olduğunu vurguladı ve bu hakkın korunması için bozulan ekosistemlerin restorasyonunun esas olduğunu kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 04.06.2021 17:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı
5 Haziran Dünya Çevre Günü…
5 Haziran Dünya Çevre Günü…
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Dikkat! İskele'de telefon arızası
Dikkat! İskele'de telefon arızası
Davulcu: “Gazetecilerin ağır cezada yargılanması kabul edilemez”
Davulcu: “Gazetecilerin ağır cezada yargılanması kabul edilemez”
6 günlük hava tahmin raporu
6 günlük hava tahmin raporu
Narenciye Üreticileri Birliği'nden Cypfruvex’in hasat sonu şenliğine eleştiri
Narenciye Üreticileri Birliği'nden Cypfruvex’in hasat sonu şenliğine eleştiri
Belediyeler Birliği ile Meclis arasında dostluk maçı oynanacak
Belediyeler Birliği ile Meclis arasında dostluk maçı oynanacak
Hayvan Üreticileri Birliği ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi sona erdi
Hayvan Üreticileri Birliği ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi sona erdi
Başbakan Saner, KTEMB heyetini kabul etti
Başbakan Saner, KTEMB heyetini kabul etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim