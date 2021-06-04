Kıbrıs Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği: “Doğanın ve sulak alanların restorasyona ihtiyacı var”

Kıbrıs Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için yaptıkları yaşam ortamı gözlemlerinde, genel olarak ülkenin doğasının ve özel olarak da sulak alan ortamlarının restorasyona ihtiyacı olduğunu saptadığını açıkladı.

Dernek yayımladığı açıklamada, bu yılki Dünya Çevre Günü temasının da “restorasyon” olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

“Ekosistemlerin restorasyonu ekosistemlerin yeniden doğal durumuna döndürülerek doğaya kazandırılması demektir.

Yani doğayı kendimizden korumak için bir şeyler yapmamız artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Kirletmemek, kirlettiğimizi temizlemek, rahatsız etmemek, olumsuz müdahalede bulunmamak, doğanın türlerini yaşam ortamlarıyla korumak, özel koruma alanları ilan etmek, doğayı anlamaya çalışmak, insanlığı doğayı korumak için eğitmek, eğitirken doğayı anlamak, doğayı anlatacak eserler üretmek, yaşarken doğadan faydalanan her bireyin sürdürülebilir yaşam felsefesini benimsemesini sağlamak asli görevimiz olmalıdır.”

Açıklamasını fotoğraflarla da destekleyen Kıbrıs Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği, tüm canlıların da insanlar kadar doğada yaşam hakları olduğunu vurguladı ve bu hakkın korunması için bozulan ekosistemlerin restorasyonunun esas olduğunu kaydetti.