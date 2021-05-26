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Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi toplantı yaptı

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:30
Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi toplantı yaptı
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TOPLANTIDA HAZIRLANACAK  TASLAK RAPORA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 14.30’da toplandı.

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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre komite, hazırlayacağı taslak rapora yönelik değerlendirmelerde bulundu. Komite, bu konudaki görüşmelerine bir sonraki toplantısında da  devam edecek.

Komite toplantısına önerge sahibi olarak; Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda  gerçekleştirilen toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 18:17
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