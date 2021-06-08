Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün toplanarak çalışmalarını sürdürdü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 14.00’te toplanan komite, oluşturacağı taslak raporunun hazırlanmasına yönelik bilgilerin genel değerlendirmesine devam etti.

Komite, bu konudaki görüşmelerine bir sonraki toplantısında da devam edecek.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.