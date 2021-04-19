KIB-TEK'ten duyuru

Bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Longbeach bölgesi Ceasar Apartmanlarına elektrik verilemeyecek..KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği, dolayısıyla şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.

Yukarı Bostancı'daki Şht. Ahmet Celal Sokak ve Çerkez Sokak’ta da bugün proje çalışması nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 – 15:00 saatleri arasında yapılacak.