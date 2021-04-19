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KIB-TEK'ten duyuru

KIB-TEK elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve hangi saatlerde kesinti yapılacağını duyurdu

19 Nisan 2021 Pazartesi 08:30
KIB-TEK'ten duyuru
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Bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Longbeach bölgesi Ceasar Apartmanlarına elektrik verilemeyecek..KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği, dolayısıyla şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.

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Yukarı Bostancı'daki Şht. Ahmet Celal Sokak ve Çerkez Sokak’ta da bugün proje çalışması nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 – 15:00 saatleri arasında yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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