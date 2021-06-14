KIB-TEK'ten duyuru

1.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Doğanköy’ün güney kısmı, Beyaz Ev, Boğaz Piknik Alanı ve çevresi, Eminağa Garden ve çevresi ile Girne-Lefkoşa ana yolu ve civarında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

2.Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler ve civarında kalan bölgeye de yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 12:00- 14:00 saatleri arasında olacak.

3. Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerinde de yarın elektrik kesintisi yapılacak..

Orta gerilim şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.