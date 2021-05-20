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KIB-TEK'ten duyuru

Dikkat! Bugün bazı bölgelerde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak..

20 Mayıs 2021 Perşembe 08:30
KIB-TEK'ten duyuru
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Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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Bugün ayrıca saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgelerine de elektrik verilemeyecek..

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması tavsiyesinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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