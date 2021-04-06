KIB-TEK'ten açıklama

1) Ilgaz köyünde beş buçuk saat süreyle elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Ilgaz köyüne elektrik verilemeyeceği bildirildi. Vatandaşlara şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

2) Çamlıbel ve civar köylerde 3 saat süreyle elektrik kesintisi olacak

Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’de 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak. Ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 arasında söz konusu köylerde elektrik kesik olacak.