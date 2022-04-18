Kıb-Tek ile El-Sen arasında imzalanan anlaşma…

Arıkan ile Özçelik’in, ortak yazılı açıklamalarında, “KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından arabulucu olarak görevlendirilen KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, gerekli temasları sonrasında sendikanın taleplerini iletmek üzere Sayın Bakanı aramış bir türlü temas kuramamıştır. Talepleri mesaj olarak ileten Özçelik’e Sayın Bakan’dan yanıt verilmemiştir. Durumun ciddiyeti Sayın Başbakan’a aktarılmıştır. Sayın Başbakan’dan ‘Memleketi karanlığa bırakamayız, gereken yapılacaktır’ cevabı alınmış ve eylemi sonlandıran metin cumartesi günü imzalanmıştır” denildi.
18 Nisan 2022 Pazartesi 19:15
Son Güncelleme: 18.04.2022 19:48