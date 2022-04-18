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Kıb-Tek ile El-Sen arasında imzalanan anlaşma…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Arıkan ile KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, El-Sen’le imzalanan anlaşma konusunda, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşamadıklarını savundu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 19:15
Kıb-Tek ile El-Sen arasında imzalanan anlaşma…

Arıkan ile Özçelik’in, ortak yazılı açıklamalarında, “KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından arabulucu olarak görevlendirilen KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, gerekli temasları sonrasında sendikanın taleplerini iletmek üzere Sayın Bakanı aramış bir türlü temas kuramamıştır. Talepleri mesaj olarak ileten Özçelik’e Sayın Bakan’dan yanıt verilmemiştir. Durumun ciddiyeti Sayın Başbakan’a aktarılmıştır. Sayın Başbakan’dan ‘Memleketi karanlığa bırakamayız, gereken yapılacaktır’ cevabı alınmış ve eylemi sonlandıran metin cumartesi günü imzalanmıştır” denildi.

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El-Sen’in iş başı yapmama eylemi, KIB-TEK Yönetimi ile EL-SEN arasında imzalanan antlaşmayla kaldırılmıştı. Maliye Bakanı Sunat Atun ise bugün Meclis’te yaptığı konuşmada anlaşma için kendisine ulaşıldığını ancak imzalamayı uygun bulmadığını açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 18.04.2022 19:48
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