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Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden elektrik kesinitisi duyurusu

15 Mayıs 2022 Pazar 17:45
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden elektrik kesinitisi duyurusu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarn (16 Mayıs Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy, Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar, Sadrazamköy, Geçitköy Barajı ve Arıtma İstasyonu bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

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Son Güncelleme: 15.05.2022 22:30
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