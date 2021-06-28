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Kıb-Tek elektrik kesintisine gitti

28 Haziran 2021 Pazartesi 19:45
Kıb-Tek elektrik kesintisine gitti
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ERDOĞAN:” ESKİ SANTRALLERİN DEVREYE ALINMASIYLA  YARINDAN İTİBAREN KESİNTİLERE SON VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Teknecik’te 3 jeneratörün arızalı olması ve sıcak havayla birlikte artan elektrik kullanımı nedeniyle elektrik arzı talep karşısında yetersiz kaldı. KIB-TEK, bugün bölge bölge elektrik kesintilerine gitti.

KIB-TEK  Müdürü Gürcan Erdoğan,  kesintilere yarına kadar bölge bölge devam edileceğini  eski santrallerin devreye alınmasının ardından yarından itibaren kesintilere son verilmesinin beklendiğini söyledi.

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Erdoğan, BRT’ye yaptığı açıklamada, Teknecik’te bulunan sekiz dizel jeneratörden üçünün arızalı olduğunu bakım ve yedek parça temini yapılamadığı için  söz konusu jeneratörlerin devreye alınamadığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının artmasından dolayı enerji tüketiminin arttığına ancak üretilen enerjinin yetersiz olduğuna dikkati çeken Gürcan Erdoğan, toplumun elektriksiz kalmaması adına üretim maliyeti yüksek olsa da termik santralleri yeniden hayata geçirmek için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Erdoğan, eski santrallerin devreye alınmasının ardından yarından itibaren kesintilere son verilmesinin beklendiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 28.06.2021 19:59
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