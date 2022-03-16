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KHYD ile LTB prostat kanserine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

KOCAİSMAİL: “TESTLER ÜCRETSİZ OLMALI”

16 Mart 2022 Çarşamba 18:45
KHYD ile LTB prostat kanserine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

HARMANCI: “ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ, BELEDİYELERİN YETKİ ALANINA VERİLMELİ”

Erkeklerde görülen en yaygın kanser türü olan prostat kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğinde etkinlik düzenlendi.

KHYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi oto parkına yürüyüş bandı yerleştirildi ve etkinlik, bando eşliğinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yürüyüşü ile başladı.

KOCAİSMAİL: “TESTLER ÜCRETSİZ OLMALI”

Etkinlikte konuşan KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, erkeklerde sık görülen prostat kanserinde farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla UICC’nin Mart ayını “Mavi Ay” olarak seçtiğini kaydetti.

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Prostat kanseri tetkiklerinin, tabu olarak görülen meseleler yüzünden ihmal edildiğini kaydeden Kocaismail, bu konuda farkındalığın artmasına vesile olan Harmancı’ya ve LTB çalışanlarına teşekkür etti.

PSA kitlerinin 50 yaş üzeri erkekler için ücretsiz olarak tüm hastanelerde bulundurulması talebini ifade eden Kocaismail, yıllarca bu görevi Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin üstlendiğini, kitleri satın alarak Sağlık Bakanlığı’na verdiklerini ve o dönemlerde testlerin ücretsiz olarak yapıldığını sözlerine ekledi.

HARMANCI: “ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ, BELEDİYELERİN YETKİ ALANINA VERİLMELİ”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise ülkede kanseri tabu olmaktan çıkarıp, topluma erken teşhis bilincini yerleştirdiği için, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin desteklenmesi ve takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Harmancı, prostat kanserinin ihmal edilen ama tedavisi mümkün olan bir kanser türü olduğunu, 50 yaşını geçmiş her erkeğe yılda bir kez, ailesinde prostat kanseri olan 40 yaş üstü her erkeğin de yılda bir kez rutin kontrollerini yapması çağrısında bulundu.

Önleyici sağlık hizmetlerinin, belediyelerin yetki alanına verilmesi gerektiğini ifade eden Harmancı, sahada ilgili dernekler, Sağlık Bakanlığı ve yetkileri artırılmış yerel yönetimlerin bilfiil rol almasının erken tanıya oldukça katkı sağlayacağını belirtti.

Etkinlik sonunda, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya plaket takdim edildi.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 09:50
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