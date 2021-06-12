KGS bugün yapılıyor

2020–2021 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı bugün 9 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.

Sınava toplam 1970 öğrenci kayıt yaptırırken, sınav sonucunda toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, tüm önlemlerin koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde alındığını bildirdi.

KGS, DOKUZ SINAV MERKEZİNDE YAPILACAK

Kolej Giriş Sınavları; Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere dokuz sınav merkezinde yapılıyor.

İki oturumda gerçekleştirilecek kolej sınavının, birinci oturumu 09.00-10.30 arasında yapılırken, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında olacak.

PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, KGS’ye yüksek katılım başvurusu yapıldığını, sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1970 öğrencinin katılmasının beklendiğini kaydederek, sınavın sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlamak için Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Katılımın bu denli yüksek olmasından hareketle Kolej Giriş Sınavı’nda, eğitim bilimlerinin, ölçme- değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemeler eksiksiz olarak planlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin, görev alacak öğretmen ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak tüm önlemler pandemi kuralları çerçevesinde alınmıştır.”

KGS SINAV SONUÇLARI AKŞAM SAATLERİNDE YAYINLANACAK

Bakanlık, KGS sınavının sonuçlarının bugün akşam saatlerinde yayınlanacağını belirterek, sınavla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bilindiği gibi Kolej Giriş Sınavı ‘Türkçe’, ‘Fen ve Teknoloji’, ‘Sosyal Bilgiler’, ‘İngilizce’ ve ‘Matematik’ olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır. Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından oluşturulmuştur. Sorular, pandemi koşulları da gözetilerek, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış ‘belirtke tabloları’, ‘geçerlilik’ ve ‘güvenilirlik’ ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, sadece üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü ‘sınav sorumluları’ ve ‘denetmenler’ eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.”

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

TOPLAM 645 ÖĞRENCİ KOLEJE GİRİŞ KAYDI HAKKI ELDE EDECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Kolej Giriş Sınavı sonucunda Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Maarif Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü’ne 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 olmak üzere toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.