Kendi Evlerini Ateşe Veren Adam Tutuklandı!

Tepebaşı’nda eşinin para ve ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kendi evlerini ateşe veren 55 yaşındaki İsmail Arar tutuklandı.

Zanlının yangını soruşturan ekiplerin dikkati sayesinde yakalandığı öğrenildi. Olayın kundaklama olduğunun anlaşılması üzerine sorgulanan zanlının ifadesinde olayı itiraf ettiği belirtilirken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlı İsmail Arar’ın 01.06.2022 tarihinde, 09.30 sıralarında, Tepebaşı bölgesinde Şehit İbrahim Latif Sokak üzerinde bulunan ikametgâhından eşine ait olup mutfak dolabı içerisinde muhafaza ettiği toplam 8,000 TL nakit para ile muhtelif ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının hırsızlık yaptıktan sonra olaya soygun izlenimi vermek amacıyla, ikametgâhın yatak odası ile mutfak kısmını kasten ve kanunsuz olarak yakmak suretiyle kundakladığını ifade etti.

Polis, evde çıkan yangın sonucu yatak odasındaki elbise dolabı ve içeresindeki muhtelif kıyafetler ile hasır çatı ve mutfaktaki halı yanarak zarar gördüğünü söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, meselede zanlı olarak görülen İsmail Aral’ın tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının evi ateşe verdiği çakmağın arandığını belirten polis, ilk etapta bir gün süre istedi.

Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verirken, zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılarak.