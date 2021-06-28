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Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan bağış çağrısı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, halkı kurban bağışlarını vakfa yaparak, kanser sürecindeki çocukların ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaya çağırdı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan bağış çağrısı
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kanser teşhisi konmuş çocukların başarılı bir tedaviye kavuşmalarına destek olmak için halktan gelen bağışların önemine vurgu yapılarak, halk bu durumdaki çocukların ilaç tedariğinin sağlanabilmesi için kurban bağışlarını Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yapmaya davet edildi.
Vakıf açıklamasında, “Her çocuğun hakkı olan kesintisiz tedavi için halkımız,  kurban bağışlarını dilerlerse banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binamıza gelerek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personelimize ulaşarak gerçekleştirebilirler” denildi.
Açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları şöyledir:

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Asbank 300010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

 

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Son Güncelleme: 28.06.2021 12:12
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