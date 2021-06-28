Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan bağış çağrısı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kanser teşhisi konmuş çocukların başarılı bir tedaviye kavuşmalarına destek olmak için halktan gelen bağışların önemine vurgu yapılarak, halk bu durumdaki çocukların ilaç tedariğinin sağlanabilmesi için kurban bağışlarını Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yapmaya davet edildi.

Vakıf açıklamasında, “Her çocuğun hakkı olan kesintisiz tedavi için halkımız, kurban bağışlarını dilerlerse banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binamıza gelerek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personelimize ulaşarak gerçekleştirebilirler” denildi.

Açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları şöyledir:





