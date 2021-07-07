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Kei: “Lefkoşa’nın çağdaş bir başkent olması için desteğimiz sürüyor”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Lefkoşa’nın çağdaş bir başkent olması için desteklerinin sürdüğünü kaydetti, bu çerçevede 2011’den bu yana güncel rakamlarla 120 milyon 528 bin 922 TL destek sağladıklarını açıkladı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:45
Kei: “Lefkoşa’nın çağdaş bir başkent olması için desteğimiz sürüyor”

Konuyla ilgili KEİ Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada “KEİ Ofisi Lefkoşa’nın, çağdaş bir başkent görünümüne kavuşması ve kardeşlerimizin daha kaliteli hizmet alması amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çeşitli alanlardaki projesine finans ve ekipman desteği sağlıyor” denildi.

KEİ Ofisi’nin, şehre canlılık ve değer katacak birçok projenin finansmanını sağlarken, öz kaynakların gelişmesine de katkı yaptığı kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“KEİ Ofisi, başkent Lefkoşa’nın gelişmesine katkı amacıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çeşitli projesine, 2011 yılından bugüne, güncel rakamlarla 120 milyon 528 bin 922 TL finans desteği verdi.

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Lefkoşa’da, 2011 yılından itibaren, alt yapı yatırımlarının geliştirilmesi, açık pazar yapımı, Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi, Kadın Sığınma Evi için Araç Alınması, kamusal alan ve anıt düzenlemesi, Surlariçi’nin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi, cadde düzenlemesi, Kaldırım ve Drenaj İşleri Projesi, asfalt yol yapımı ve kaplama, yol tamiri Gelibolu-Marmara Köprü Yapımı Projesi, kanal yapımı ve kanalizasyon projesi, su altyapı projeleri, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nin Düzenlenmesi Projesi, mezarlık tamiri gibi onlarca proje, KEİ Ofisi’nin aktardığı kaynakla gerçekleşti.”

“AÇIK PAZARIN YAPIMINA, GÜNCEL RAKAMLARLA 5 MİLYON 634 BİN 13 TL ÖDENDİ”

Açıklamada Lefkoşa halkını ve pazar esnafını çağdaş koşullarda bir pazarla buluşturan, Lefkoşa Açık Pazar Projesi 1. etap pazar alanı ve 2. etap idari bina yapımı kapsamında, güncel rakamlarla toplam 5 milyon 634 bin 13 TL ödendiği de belirtildi.

Bu kapsamda toplamda 300’ün üzerinde stant ve 12 bin metrekare alanda yaklaşık 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip pazar alanının, betonarme istinad duvarları, yağmursuyu drenaj işleri, çevre bordür ve parke işleri, elektrik ve telefon altyapıları, arazinin proje kotlarına göre kazı ve dolgu işleri, çatı sistemi temelleri, çevre telleme ve tuvalet ve su deposu kaba ve ince inşaat işleri yapıldığı, Açık Pazar Projesi II. Etap İdari Bina Projesi kapsamına ise, İdari Binanın Yaklaşık 620m2 brüt alana sahip Bodrum ve Zemin kat betonarme, tuğla ve izolasyon işlerinin gerçekleştirildiği dile getirildi.

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Son Güncelleme: 07.07.2021 14:03
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