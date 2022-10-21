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Kaza yapan yaralı sürücü, selfie çekti!

Türkiye'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, yerde yaralı halde yatarken selfie yaptı.

21 Ekim 2022 Cuma 14:02
Kaza yapan yaralı sürücü, selfie çekti!

Türkiye'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. (16), metrelerce savrularak yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, sürüklenerek park halindeki cipe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada devrilen motosikletle birlikte metrelerce savrularak yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla hem kendisi hem de yardıma gelen bir kişi ile özçekim yaptı.

Ceyhun Y., kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

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