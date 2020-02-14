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Kayad, Haksen’e “Birlikte Daha Güçlüyüz” Projesini Tanıttı

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), ev içi şiddetle mücadele için hazırladığı projeyi bugün HAKSEN’e tanıttı.

Kayad, Haksen’e “Birlikte Daha Güçlüyüz” Projesini Tanıttı

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), ev içi şiddetle mücadele için hazırladığı projeyi bugün HAKSEN’e tanıttı.

14 Şubat 2020 Cuma 16:54
Kayad, Haksen’e “Birlikte Daha Güçlüyüz” Projesini Tanıttı

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), ev içi şiddetle mücadele için hazırladığı projeyi bugün HAKSEN’e tanıttı.

Ev içi şiddetle mücadele için sivil toplum ağı oluşturmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği, ev içi şiddet, cinsel sağlık hakkında müfredat hazırlayarak eğitim müfredatına entegre etmek amacını taşıyan “Birlikte Daha Güçlü” projesinin üç yıl süreceği belirtildi.

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HAKSEN’den verilen bilgiye göre, sendika başkanı Eren Büyükoğlu, KAYAD’ın projesine destek belirtti.

Büyükoğlu, KAYAD yetkilileriyle ilerleyen süreçte birlikte projeler üretmek amacıyla iş birliği protokolü imzalanması konusunu da görüştü.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 21:32
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