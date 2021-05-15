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KAÜ Öğretim Üyesi Şah’tan “Tüm çocuklar için park tasarımı”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Buğu Şah, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, “Tüm Çocuklar İçin Park Tasarımı” konulu bir araştırma yayımladı. 

15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:15
KAÜ Öğretim Üyesi Şah’tan “Tüm çocuklar için park tasarımı”
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Araştırmada, farklı gelişime sahip çocuklar için parkların bir kenarında ayrı duran erişilebilir oyun alanları yapmak yerine, tüm çocukların aynı anda oyun oynamasına olanak veren “kapsayıcı oyun alanları” tasarımlarıyla ilgili öneriler yer alıyor. 
KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Buğu Şah, dünyada yaklaşık bir milyar engelli insanın yaşadığını ve bu sayının yaklaşık yüzde 10'unu çocukların ve gençlerin oluşturmasına rağmen, engellilerin nadiren şehir hayatına adapte olabildiklerini söyledi. 
Şehirlerin ve kamu alanlarının dışlayıcı yapısının iyileştirilmesine, herkesin kolayca ulaşabileceği bir yer olan ve en demokratik şehir alanları olarak kabul edilen parklardan başlanabileceğini ifade eden Dr. Buğu Şah, “Tüm Çocuklar için Park Tasarımı” adlı çalışmasında bu konuya değinerek önerilerde bulundu. 
Dr. Buğu Şah şunları kaydetti:

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“Farklı gelişim gösteren çocukların diğer çocuklarla birlikte oyun ve dans gibi aktiviteler yapması, tüm çocukların bireysel gelişimleri için önemlidir. Farklılıkları bilmeyen, tanımayan çocukların farklılıkları görmesine, aşina olmasına ve ortak paylaşım bulmasına oyun ve parklar aracı olabilir. Çocukların en önemli kamusal alanlarından biri olan parkları iyileştirerek her çocuğun oyun oynamasına olanak vermeli, çocukların gelecekte farklılıklara daha saygılı olmalarına vesile olabiliriz. Çocukların en temel haklarından biri olan oyun oynama hakkı farklı gelişen çocuklar için de tartışmasız geçerlidir. Devlet, belediyeler ve tasarımcılar çocuk haklarını yerine getirme sorumluluğunu ön planda tutulmalıdır. Farklı gelişime sahip çocuklar için parkların bir kenarında ayrı duran, erişilebilir oyun alanları yapmak yerine tüm çocukların aynı anda oyun oynamasına olanak veren ‘kapsayıcı oyun alanları’ tasarlayabilir ve daha çok çocuğun bu oyun alanından yararlanmasını sağlayabiliriz. Ortak amacımız, farklı yetenekli her insanın aynı haklardan yararlanmasını sağlayacak kamusal alanlar yaratmak olmalıdır.” 
Buğu Şah, çocuklarla temas kuran her mesleğin özellikle hastane personelinin, eğitimcilerin ve tasarımcıların eğitimlerine oyun ve çocuk gelişimi konularının dahil edilmesi gerektiğini de ekledi.

 

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Son Güncelleme: 15.05.2021 09:39
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