KAÜ Öğretim Üyesi Şah’tan “Tüm çocuklar için park tasarımı”

Araştırmada, farklı gelişime sahip çocuklar için parkların bir kenarında ayrı duran erişilebilir oyun alanları yapmak yerine, tüm çocukların aynı anda oyun oynamasına olanak veren “kapsayıcı oyun alanları” tasarımlarıyla ilgili öneriler yer alıyor.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Buğu Şah, dünyada yaklaşık bir milyar engelli insanın yaşadığını ve bu sayının yaklaşık yüzde 10'unu çocukların ve gençlerin oluşturmasına rağmen, engellilerin nadiren şehir hayatına adapte olabildiklerini söyledi.

Şehirlerin ve kamu alanlarının dışlayıcı yapısının iyileştirilmesine, herkesin kolayca ulaşabileceği bir yer olan ve en demokratik şehir alanları olarak kabul edilen parklardan başlanabileceğini ifade eden Dr. Buğu Şah, “Tüm Çocuklar için Park Tasarımı” adlı çalışmasında bu konuya değinerek önerilerde bulundu.

Dr. Buğu Şah şunları kaydetti:



Buğu Şah, çocuklarla temas kuran her mesleğin özellikle hastane personelinin, eğitimcilerin ve tasarımcıların eğitimlerine oyun ve çocuk gelişimi konularının dahil edilmesi gerektiğini de ekledi.



