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KAÜ “İstiklal Marşının 100. Yıldönümünü Kutlama Ve Anma” adlı serginin düzenleme kurulunda yer aldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uşak Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde düzenlenen “İstiklal Marşının 100. Yıldönümünü Kutlama ve Anma” adlı serginin düzenleme kurulunda yer aldı. 

28 Mart 2021 Pazar 12:30
KAÜ “İstiklal Marşının 100. Yıldönümünü Kutlama Ve Anma” adlı serginin düzenleme kurulunda yer aldı
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KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilmesinin 100. yılı nedeniyle Türkiye’de 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesinin ardından gerçekleştirilen dijital sergi sanatseverlerle çevrimiçi ortamda buluştu.
  
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Milli şair  Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiği İstiklal Marşı’nın varoluş mücadelesinde derin bir anlam ve değer taşıdığını vurguladı.  

Prof. Dr. Gökçe Keçeci, dijital sergi için tasarladığı “İstiklal Marşı” temalı afişte, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy’u da ele alarak, milli değerlerin gelecek nesillere sanat aracılığıyla hatırlatılarak toplumsal bellek oluşturulmasına katkıda bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti. 

Keçeci, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak toplumsal ve milli değerleri öne çıkaran sanatsal etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.   

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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Kemal Behçet Caymaz ise, böyle anlamlı bir sergide çalışmasının yer almasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, sergi için tasarladığı afişte kullandığı yusufçuk motifleri ve dikenli tellerle, özgürlük temasına vurgu yaparak, mücadele yıllarının ruhunu yansıtmaya çalıştığını söyledi. 

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Merve Akgül de, dijital serginin düzenleme kurulunda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, tasarladığı “İstiklal Marşı” temalı afişte, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi’nde dünya tarihini yeniden yazan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları ile İstiklal Marşı’nı öne çıkardığını belirtti. 

“İstiklal Marşımızın 100. Yıldönümünü Kutlama ve Anma” adlı dijital sergi, 24 Nisan  tarihine kadar çevrimiçi olarak tüm sanatseverlere açık olacak.


 

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Son Güncelleme: 28.03.2021 12:41
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