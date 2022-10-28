Katip Demir adaylığını açıkladı!

Ergün Yahat.

25 Aralık günü yapılacak olan yerel seçimlerde Yenibogazici belediyesinde 2 dönem Belediye başkanlığı görevinde bulunun ve yaptığı güzel projeler ile bağlı beldelere hizmet getiren Demir gelen yoğun istek üzerine yeniden aday olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz gün ise Akova ve Yıldırım köyü UBP örgüt başkanları KIBRIS MANŞET Gazetesine yaptıkları açıklamada Bağımsız aday Katip Demiri desteklayeceklerini acıklamışlardı. Adaylık açıklaması Katip Demir: Özlenen hizmet için adayım

Yeniboğaziçi Belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerle anılan Katip Demir, bölge halkından gelen talep üzerine yeniden belediye başkanlığına aday oldu.

Yeniboğaziçi belediye hudutlarındaki tüm köylere kalıcı hizmetler getirdiğini ve sonrası bu hizmetlerin üzerine bir şey konulmadığını gören bölge halkının, yeniden hizmet almak için aday olması yönünde aşırı talebi olduğunun altını çizen Katip Demir, “Yeniboğaziçi Belediyesi hudutlarındaki halka özlediği hizmeti vermek için belediye başkanlığına aday olmaya karar verdim” açıklamasında bulundu.