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“Karel’e bir el uzat“ etkinliği düzenleniyor

SMA Tip 1 teşhisi konulan Karel bebek için ülkede yardım seferberliği sürerken, “Karel’e Bir El Uzat” etkinliği düzenleniyor. 

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:15
“Karel’e bir el uzat“ etkinliği düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile iş birliğinde içinde 7 Temmuz Çarşamba Günü  Merkez Lefkoşa’da düzenlenecek etkinlikte, onlarca firma SMA hastası minik Karel’e destek için bir araya geliyor. 

Canlı DJ performansları eşliğinde onlarca standın, ödüllü tavla turnuvasının, çocuk ve yetişkinler için hazırlanan atölye ve daha birçok aktivitenin yer alacağı etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi. 

Etkinlik boyunca yapılacak her alışveriş ile her aktivitenin Karel bebeğin tedavisine destek sağlayacağı belirtilen açıklamada, etkinlik kapsamında minik Karel’e kurumsal destek olmak için yapılabilecekler şöyle sıralandı:

“Merkez Lefkoşa’da stand açabilirsiniz. 

5 Temmuz Pazartesi saat 17.00’ye kadar 0533 872 08 27 numaralı telefonu arayarak stand rezervasyonu yapabilirsiniz.

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Ürün bağışı yapabilirsiniz

6 Temmuz Salı saat 17.00’ye kadar 0548 863 05 82numaralı telefonda Lefkoşa Türk Belediyesi ile iletişime geçerek bağışlanan ürünlerin sizden teslim alınmasını sağlayabilirsiniz.

Bireysel veya Kurumsal Bağış için Maddi bağışta bulunmak için
İş Bankası’ndaki Karel’in babası Yusuf Karaoğulları bağış hesabına katkı yapabilirsiniz.

TRY IBAN: TR92 0006 4000 00168210 305767
USD IBAN: TR54 0006 4000 00268210 394231
EUR IBAN: TR64 0006 4000 00268210 394245
GBP IBAN: TR26 0006 4000 00268210 394250.”


 

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Son Güncelleme: 05.07.2021 14:05
Anahtar Kelimeler:
Karele Bir El Uzat
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