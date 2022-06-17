Karcı: Lağım suları hastaneye dayandı DAÜ'yü önlem almaya davet ediyorum

KARCI: LAĞIM SULARI HASTANEYE DAYANDI DAÜ'YÜ ÖNLEM ALMAYA DAVET EDİYORUM

Ergün YAHAT

Son günlerde Doğu Akdeniz Üniversitesinden taşan lağım suları hızlı bir şekilde hastane bahçesine doğru akmaya devam ediyor.

Hastane İdare amiri Hüseyin Karcı gerek lağım sularının taştığı yer DAÜ'yü gerekse belediyeyi gerekse Çevre Dairesini aramalarına rağmen hiç önlem alma yoluna gidilmediğini söyleyerek ilgilileri önlem almaya davet ediyoruz dereden lağım sularında insan dışkıları su üzerinde yüzüyor etrafa adeta pislik yayılıyor yazık.

KARCI GEREKLİ TEDBİR ALINMAZ İSE BİZ ALMASINI BİLİRİZ

Gazimağusa Devlet hastanesi idare amiri Hüseyin Karcı en erken zamanda önlem Alınmaz ise dozer getirip dere yatağının önünü kapatıp tekrardan lağım sularının geri gitmesini sağlayacaklarını iddİa etti. Hastaneye gelen vatandaşlar ise , iğrenç koku ile birlikte zor anlar yaşıyor.