Karayolları Dairesi’nden duyuru

Karayolu Master Planı kapsamında yapım çalışmaları devam eden İskele – Çayırova bölünmüş anayolunda, Çayırova kavşağında yapılacak çalışmalardan dolayı bugün (7 Kasım 2021 Pazar) saat 06:00 ile akşam saat 6:00 arasında trafik akışı kontrollü olarak servis yollarından sağlanacak.

Karayolları Dairesi, yaptığı açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu.