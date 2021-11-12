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Karaca: “Milletin Partisi genel başkanı olmam için teklif geldi”

Milletin Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Rüyam Karaca, parti genel başkanlığı için kendine teklif geldiğini açıklayarak, partinin uygun gördüğü her göreve hazır olduğunu söyledi. 

12 Kasım 2021 Cuma 15:45
Karaca: “Milletin Partisi genel başkanı olmam için teklif geldi”

Milletin Partisi’nden verilen bilgiye göre, Karaca, katıldığı programda Milletin Partisi’ne dair açıklamalarda bulundu. 
Parti içerisinden bu görevin kendisine tevdii edildiğini belirten Karaca, “Partimizin yetkili kurumlarının her türlü kararı başımızın üstünedir. Bizim için unvanların önemi yoktur, önemli olan davamızdır” dedi. 

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Kendisine genel başkanlık için teklif geldiğini ifade eden Karaca, Kadın Kolları’na böyle bir görev talebi gelmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti. 
Milletin Partisi’nin kurultayının henüz tamamlanmadığını, başka bir ismin aday olup olmayacağı konusunda net bilgi olmadığını da ifade eden Karaca, şu anda genel başkanlık için bahsi geçen tek ismin kendisi olduğunu söyledi. 
“Beşiği sallayan dünyayı da sallar” sloganıyla harekete geçtiklerini belirten Karaca, gerek parti içinde gerek KKTC halkı tarafından bir kadının “Genel Başkan” olarak konuşulmasından duyduğu mutluluğu ve aldığı olumlu tepkileri aktardı. 

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Son Güncelleme: 12.11.2021 16:38
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