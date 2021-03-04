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Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Kar-İş hükümetle görüşmelerini sürdürüyor”

04 Mart 2021 Perşembe 16:00
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Kar-İş hükümetle görüşmelerini sürdürüyor”
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“KAR-İŞ TOPLU TAŞIMACILIĞIN ÜLKEMİZDEKİ TEK KÖKLÜ ADRESİDİR”

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), pandemi sürecinde gelinen noktada birtakım sorunların ve taleplerin halli için hükümetle görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs 2020 sonrası ortaya çıkan ve dönemin bir grup siyasi yönlendirme ve organizasyonları sonucu ortaya çıktığını savunduğu örgütlerin başını çektiği birkaç taşımacının, bazı hava kara ve deniz sınır kapılarından yaptıkları nakillerle sektörde “kötü kokuların” yükselmesine sebep olduğunu öne sürdü.

Topaloğlu, hükümetin konuya el attığını ve KAR-İŞ’in de üyesi olsun olmasın turizme hizmet veren tüm araçları sıraya koyarak düzenli ve adil bir şekilde yaklaşık bin aracı pandemi döneminde organize ederek nakillerin gerçekleşmesini sağladıklarını kaydetti.

Topaloğlu açıklamasında şunları belirtti:

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“Tüm sektör kapalıyken, bu dönemde adeta 2-3 kişinin üstlendiği bu ‘pandemi taşımacılığı’ rezaleti sonrası gelinen aşamada hükümetin kimi muhatap alacağı, Dernek yönetimimizce kritik bir eşik olarak değerlendirilmektedir.

Geride bıraktığımız dönemde toplu taşıma ve tüm özel sektörün tükenmiş bir durumda olduğu gerçeği ile eğitim dönemine ilişkin hükümetle yaptığımız görüşmeler de basına yansıdığı üzere sürmüş, bazı taleplerimiz ve protokol isteğimiz hükümete iletilmiştir.

Söz konusu ‘kötü kokular’, ortaya çıkmasına rağmen bazı sınır kapılarında bu kişilerin faaliyetleri sürmekte ve adeta ‘çeteye’ göz yumulmaktadır ve bunun kamuoyunda sorgulanması gerekmektedir.

KAR-İŞ toplu taşımacılığın ülkemizdeki tek köklü adresidir, siyasi yönlendirme içeren gruplar gelip geçicidir.

Başbakan’ın Ankara temasları nedeniyle kesintiye uğrayan hükümetle görüşmelerimiz, Başbakan’ın bizlere ifade ettiği şekilde bu hafta da sürecektir. Derneğimiz KAR-İŞ, çalışanlarının menfaatleri doğrultusunda görüşmelerini sürdürecek, görüşmeler sonucu yönetim olarak bir karara varacaktır.”

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Son Güncelleme: 04.03.2021 17:10
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