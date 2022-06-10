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Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden Halka “duyarlı Olma“ Çağrısı

Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden Halka "duyarlı Olma" Çağrısı

10 Haziran 2022 Cuma 18:30
Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden Halka “duyarlı Olma“ Çağrısı

 Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT), deniz kaplumbağalarının sahillerde yumurtlamaya başladığına işaret ederek, halka ve yetkililere duyarlı olunması çağrısı yaptı.

SPOT’tan yapılan açıklamada, kaplumbağaların yumurtladığı sahillerde, plajlarda ve kumul alanlarda motorlu araç kullanımı, araç ve karavanların bu alanlarda park etmeleri, geceleri ateş yakılması, ışık kullanımı ve köpek gezdirilmesinin yasak olduğu belirtildi.

Vatandaşların, özellikle Akdeniz, Alagadi, Tatlısu, Mersinlik, Kantara, Kaplıca, Ronnas, Ayfilon, Altınkum, Mağusa Boğazı ve Kaleburnu-Dipkarpaz arasındaki yumurtlama sahillerinde bu tür aktivitelerde bulunulması halinde yetkililer tarafından müdahale edilerek alandan uzaklaştırılabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu yasak sebepsiz değildir. Burada listelenen yasadışı aktiviteler yüzünden her yıl yüzlerce yuva tahrip edilmekte ve binlerce yavru insan kaynaklı nedenlerle ölmektedir. Özellikle insanların doğaya saldığı başıboş köpekler yumurta ve yavruları yiyerek yaban hayata büyük zarar vermektedir. Ülkemizdeki kaplumbağaların varlığını tehlikeye atmaktadır.

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Ülkemizin en önemli doğal zenginliği, Turizm Bakanlığı’mızın logosu, kimliğimizin bir parçası, ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan deniz kaplumbağalarının korunması için halkımızı daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz.

Doğa dostu değerli halkımız, lütfen sahil ve plajlarda motorlu araç kullanmayınız ve kumullar üzerine park etmeyiniz. Köpeklerinizi başıboş bırakmayınız ve bu alanlarda görülen sahipsiz başıboş köpekleri bölge belediyelerine bildiriniz.

Tüm yetkililerin de duyarlılıkla gerekli önlemleri almalarını bekliyoruz. Gelin, bu adayı mutlulukla paylaştığımız deniz kaplumbağalarını hep birlikte koruyalım.”

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Son Güncelleme: 10.06.2022 18:39
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