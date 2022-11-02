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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:09
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!

01.11.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.L.D.(E-21)’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan arama neticesinde, toplam 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1000 ABD Doları, 100 Euro ve 2,815 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 02.11.2022 14:17
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