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Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen Tescil Edilmemiş Havalı Tabanca Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Mal Tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı Sedat Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Eylül 2022 Salı 23:31
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Tescil Edilmemiş Havalı Tabanca Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Mal Tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı Sedat Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Sedat Demir’in Tescil Edilmemiş Havalı Tabanca Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Mal Tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis,

12.09.2022 tarihinde Lefkoşa'da sakin Sedat Demir’in yapılan kontrolde tasarrufunda makul izahatını veremediği bir adet kadın yüzüğü tespit edildiğini söyledi. Polis, daha sonra aynı tarihte saat 20.15 20.35 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin Sedat Demir’in (E-22)n ikametgahında yapılan aramada 1 adet kayıt belgesi olmayan ve içerisinde mevcut 1 adet hava tüpü ile monteli H.P.P Umarex marka 0.177 calibre 13K00171 seri numaralı hava tabancası ve üzerinde takılı olan şarjör içerisinde 1 adet patlayıcı madde olan metal hava tabancası saçması bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis,

aynı tarihte Sedat Demir’in mahkeme emri gereğince tutuklandığını ve zanlı vermiş olduğu sözlü beyanında konu tabanca ve saçmayı nereden bulduğu konusunda izahat verdiğini ayrıca mesele ile bağlantılı olarak halen aranan bir şahıs olduğunu söyledi.  Polis, mesele ile ilgili olarak söz konusu tabanca ve saçmada gerekli incelemelerin yapılması amacı ile PGM Balistik Şube'ye gönderileceğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan kadın yüzüğünün ziynet eşyası olup olmadığının araştırılacağını ve konu yüzüğün daha önceden polis kayıtlarındaki sirkat edilmiş ziynet eşyaları ile mukayesesi yapılacağını söyledi. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını belirterek, bu bağlamda tahkikatımızın salimen yürütülebilmesi amacı ile zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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