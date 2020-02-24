Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Pet Scan sorununa çözüm bekliyor...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, bir aya yakın bir süredir kanser hastalarının tedavisinde olmazsa olmaz PET Scan çekimiyle ilgili sorunun devam ettiğine işaret ederek, sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını kaydetti.

Bu amaçla Başbakan Ersin Tatar ile görüşmeyi talep ettiklerini söyleyen Kocaismail, yaşanan sorun hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın maliyetlerin daha düşük olması gerekçesiyle PET Scan çekimi için hastaları Türkiye’ye gönderdiğini aktaran Kocaismail, kanser hastaları için çok yorucu olan uçak yolculuğunun ardından, uzun bir araba yolculuğu sonunda hastaneye vardıklarını, 6 saatlik açlık süresine ilaveten, başlangıç ve bitiş süresi toplam 3 saat süren işlem için sıra beklediklerini anlattı.

Pet Scan çekimi sonrası hastaların çocuk ve hamilelerden uzak olması gerektiğini, hastanın en az 6 ile 12 saat dinlenmesi, bol su içerek radyoaktif maddenin büyük bir kısmını vücudundan atması gerektiğine dikkat çeken Kocaismail, hastaların çekim biter bitmez ise ayakta duramayacak haldeyken günü birlik uçak biletiyle ülkeye dönmeye zorlandığını kaydetti.

Bazı hastaların yorucu süreç ardından yolculuğu kaldıramayacak kadar bitkin düşerek, kendi bütçeleriyle bir geceliğine ucuz bir otelde konaklayarak, ertesi gün dönmeyi tercih ettiklerini söyleyen Kocaismail, “Koronavirüs salgının olduğu bir dönemde, gerekmedikçe uçuş yapılmaması çağrısı yapılırken, bağışıklık sistemleri düşük kanser hastalarını böylesi bir yolculuğa zorlamanın bedeli devleti belki ucuza, ama hastalarımıza çok ağır ve hayatlarına risk ederek pahalı bir bedel ödetir” dedi.



Sağlık Bakanlığı’nı hastalara yaşattıkları eziyete son vermeye çağıran Kocaismail, hastaların radyoaktif maddeyi aldıktan sonra, sağlıklı bireylerle uçuş yapılmasına izin verilmesini de eleştirdi.Bir aydır sorunlarına çözüm için çaba gösterdiklerine dikkat çeken Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kuruluş amacının ülkede tedavinin gerçekleştirilmesi olduğunu anımsattı.Kocaismail, ülkede tedavi olma imkanı varken hastaların yurt dışına gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu, hastaların kendi ülkesinde, kendi evinde tedavi olmayı istediğini vurgulayarak, sorunlarına çözüm bulunmaması halinde yarın daha büyük bir grupla Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında eylem yapacaklarını kaydetti.Konuşmanın ardından Kocaismail ve beraberindeki heyet, başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.