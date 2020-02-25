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Kanat: “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), “mutabık kalınan toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması durumunda” greve gideceği uyarısında bulundu.

Kanat: “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), “mutabık kalınan toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması durumunda” greve gideceği uyarısında bulundu.

25 Şubat 2020 Salı 10:28
Kanat: “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz”
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), “mutabık kalınan toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması durumunda” greve gideceği uyarısında bulundu.

Bay-Sen Başkan İbrahim Kanat yaptığı yazılı açıklamada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yönetimi ile üzerinde mutabakata vardıkları toplu iş sözleşmesinin henüz imzalanmamasından dolayı Kurum önünde eylem yaptıklarını hatırlatarak, adım atılmadığı takdirde bunun “emeğin sömürüsü ve geleceği karartma anlamına geleceğini” belirtti. Kanat, “Eylem ve grevlerimizi tüm üyemizle süratli ve coşkulu bir biçimde yapacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yaptığı açıklamada, çalışanın haklarının verilmesi konusunda Yönetim olarak gerekeni yaptıklarını söylediğine işaret eden Kanat, “Çalışanların haklarına halel gelmemesini istiyorsa sendika ile mutabık kalınan ve karşılıklı imzalanan kararın arkasında durmalarını, sayın Müdür’ün bir an önce toplu iş sözleşmesini imzalayarak yasallaştırmasını talep ediyoruz” dedi.

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“BİR KISIM PERSONEL SÖZLEŞMEYE DAHİL EDİLMEK İSTENİYOR”

BRTK Yönetim Kurulu’nun, 24 Şubat’ta yapmış olduğu toplantıda, üzerinde mutabık kalınan toplu iş sözleşmesinin içerisindeki hakların bir kısmını uygulamaya koymak istediğini iddia eden Kanat, yönetimin ayrıca yıllardır toplu iş sözleşmesine tabi olmayan personelden bazılarını imzalanacak  toplu iş sözleşmesine dahil etmek istediğini de ileri sürdü.

BAŞBAKAN’A ÇAĞRI

Böyle bir kararın kurum çalışanları içerisinde ayrımcılık yapılmış sayılacağını ve personelle sendikayı karşı karşıya getireceğini iddia eden Kanat, “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz... Başlatmış olduğumuz eylemlere bugün de pankart asarak devam ediyoruz. Meryem Özkurt ve (BRTK Yönetim Kurulu Başkanı) Özer Kanlı’yı doğru olanı yapmaya davet ederken Başbakanımız Ersin Tatar’ı bu haksızlık karşısında göreve çağırıyoruz” dedi. 

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Son Güncelleme: 25.02.2020 13:35
Anahtar Kelimeler:
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası
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