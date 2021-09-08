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Kamuda kış mesaisi 20 Eylül’de başlıyor

Kamu iş yerlerinde kış mesaisi, 20 Eylül Pazartesi başlıyor.

08 Eylül 2021 Çarşamba 19:15
Kamuda kış mesaisi 20 Eylül’de başlıyor

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karar uyarınca, kış mesaisi 8 Mayıs 2022’ye kadar sürecek.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 - 12.30 ve 13.00 -16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00 -12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesai yapılacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; - Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, - Girne Gümrük Şube Amirliği'nde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00 -12.00 ve 12.30 -16.15 arasında, Perşembe günleri ise 08.00 -12.00 ve 12.30 -17.30 arasında çalışılacak.

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Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde mesai saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 07.30 -12.00 ve 12.30 - 15.45; Perşembe günlerinde de 07.30 -12.00 ve 12.30 -17.00 saatleri arasında olacak.

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40  saati aşmamak kaydıyla ve haftada 2 gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamındaki ve yasa kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ise haftanın tüm günleri 08.00 - 16.00 arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

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Son Güncelleme: 08.09.2021 19:57
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