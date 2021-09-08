Kamuda kış mesaisi 20 Eylül’de başlıyor

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karar uyarınca, kış mesaisi 8 Mayıs 2022’ye kadar sürecek.
Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 - 12.30 ve 13.00 -16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00 -12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesai yapılacak.
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; - Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, - Girne Gümrük Şube Amirliği'nde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00 -12.00 ve 12.30 -16.15 arasında, Perşembe günleri ise 08.00 -12.00 ve 12.30 -17.30 arasında çalışılacak.
Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 saati aşmamak kaydıyla ve haftada 2 gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamındaki ve yasa kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ise haftanın tüm günleri 08.00 - 16.00 arasında mesai yapacak.
Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.