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Kamp-Der: “Yeniboğaziçi Belediyesinin kamp tesisine girişi engellemesi yasa dışı”

Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der), Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kamp yerine girişi engellemesini “hukuka aykırı” bulduklarını açıkladı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 19:26
Kamp-Der: “Yeniboğaziçi Belediyesinin kamp tesisine girişi engellemesi yasa dışı”
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Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der), Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kamp yerine girişi engellemesini “hukuka aykırı” bulduklarını açıkladı.

Kamp-Der  Başkanı Mustafa Baturalp, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Kolimpos Alçak Orman Arazisi içerisindeki kamp alanına girişi engellendiği yönündeki açıklaması üzerine  bildiri yayımladı.

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Kamp-Der’in Kolimpos Alçak Orman Arazisi içerisindeki kamp alanıyla ilgili kira sözleşmesinin 2019 yılında sona erdiğini belirten Baturalp, “varılan sözlü mutabakat çerçevesinde” kamp alanı ile ilgili 2019 ve 2020 kira taksitini Turizm ve Çevre Bakanlığına ödediklerini kaydetti.

Kira ödemesiyle Kamp-Der’in “yasal kiracı statüsü” elde ettiğini savunan Baturalp, Kamp-Der’in kaçak veya yasa dışı kiracı olmadığını aksine yasal kiracı olduğunu belirtti.

Tankerlerin kamp alanına su vermesinin Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından engellenmesini mahkemeye götürdüklerini ve davayı kazandıklarını anımsatan Baturalp, “Yeniboğaziçi Belediyesi'nin, orman yolunu ve kampa giriş yolunu kapatma yetkisi olmadığını belirtmek isteriz. Yeniboğaziçi Belediyesi'nin yol kapatma açıklaması sonrasında, konu mahkemeye tarafımızca yeniden intikal ettirilmiş olup, bu konuda hukuki zeminde karar üretilme talebinde bulunulmuştur. Mahkeme yapılan istidayı görüşürken, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin, yol kapatma açıklamasını, hukuka aykırı buluyoruz ve belediye yetkililerini hukuk yoluna davet ediyoruz” dedi.
 
 

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Son Güncelleme: 14.09.2020 19:42
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