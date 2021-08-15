Kalecik-Çayırova yolunu kullanacak olanlar dikkat!

Karayolları Dairesi, İskele-Çayırova ana yolunda bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren yolun 9’uncu kilometresindeki Kalecik Kavşağı ile 14. kilometresindeki Çayırova Kavşağı arasındaki kesimde trafik akışının yeni inşa edilen yoldan sağlanacağını duyurdu.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.