banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu bu kadarını hak etmedi…
Sucuoğlu bu kadarını hak etmedi…
Feci kazada hayatını kaybedenler 2 oldu bu acıya yürek dayanmaz
Acı haber
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
CTP MYK toplandı…
CTP MYK toplandı…
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
banner404

Kadir Irmak MDP'ye katıldı

02 Mayıs 2022 Pazartesi 08:30
Kadir Irmak MDP'ye katıldı

KADİR IRMAK MDP'YE KATILDI

banner341
Ergün YAHAT

Bundan bir süre önce YDP'den istifa eden Kadir Irmak MDP saflarına katıldı. Pandemi dönemlerinde vatandaşlara yönelik yaptığı gıda yardımları ile bilinen ve Lefkoşa bölgesinde sevilen birisi olarak biliniyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başman petrol büyük çekiliş olan Toyata Vitz şanslı numara belli oldu
Başman petrol büyük çekiliş olan Toyata Vitz şanslı numara belli oldu
Sucuoğlu bu kadarını hak etmedi…
Sucuoğlu bu kadarını hak etmedi…
Feci kazada hayatını kaybedenler 2 oldu bu acıya yürek dayanmaz
Feci kazada hayatını kaybedenler 2 oldu bu acıya yürek dayanmaz
‘KIB-TEK 120 milyon TL daha borçlandı"
‘KIB-TEK 120 milyon TL daha borçlandı"
"Tüm tahammül sınırlarımızı sonuna kadar zorladınız"
"Tüm tahammül sınırlarımızı sonuna kadar zorladınız"
"Son perde: Maskaralığın şahikası!"
"Son perde: Maskaralığın şahikası!"
Feci kaza: 1 ölü biri ağır 3 yaralı
Feci kaza: 1 ölü biri ağır 3 yaralı
Ece Sucuoğlu'ndan eşine duygusal sözler
Ece Sucuoğlu'ndan eşine duygusal sözler
Meclis Başkanlığı: “Sucuoğlu’nun istifası nedeniyle meclis olağanüstü genel kurul gerekçesi ortadan kalkmıştır“
Meclis Başkanlığı: “Sucuoğlu’nun istifası nedeniyle meclis olağanüstü genel kurul gerekçesi ortadan kalkmıştır“
Sucuoğlu görevi iade etti
Sucuoğlu görevi iade etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim