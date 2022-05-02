Kadir Irmak MDP'ye katıldı

KADİR IRMAK MDP'YE KATILDI

Ergün YAHAT

Bundan bir süre önce YDP'den istifa eden Kadir Irmak MDP saflarına katıldı. Pandemi dönemlerinde vatandaşlara yönelik yaptığı gıda yardımları ile bilinen ve Lefkoşa bölgesinde sevilen birisi olarak biliniyor.