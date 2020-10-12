İzcan: “Safları sıklaştırma zamanı”

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirerek, “Önümüzdeki haftaya kadar yapılması gereken safları sıklaştırarak, kişisel kırgınlıkları bir tarafa bırakmaktır” dedi.

İzzet İzcan, mücadelenin Kıbrıs Türk toplumunu yok etmek isteyenlerle, yurduna ve kimliğine sahip çıkanlar arasında olduğunu vurgulayarak, halka daha bir kararlılıkla sandığa gitme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Kıbrıs sorununda uluslararası konferansın toplanmasının beklendiğini hatırlatan İzcan, “Mustafa Akıncı başkanlığında federal çözüm yanlısı bir ekibin Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmesi, halkımız için büyük bir şanstır” dedi.





