Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1175
ALTIN
487.093
DOLAR
7.8608
STERLİN
10.2854
EURO
9.2866
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
İkinci tura giderken
İkinci tura giderken
banner376
Flaş Haber
Kayıp şahıs bulundu
Kapat

İzcan: “Safları sıklaştırma zamanı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının sol ve demokrasi güçlerinin birliğinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti. 

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:45
İzcan: “Safları sıklaştırma zamanı”
banner337
banner351

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirerek, “Önümüzdeki haftaya kadar yapılması gereken safları sıklaştırarak, kişisel kırgınlıkları bir tarafa bırakmaktır” dedi.
İzzet İzcan, mücadelenin Kıbrıs Türk toplumunu yok etmek isteyenlerle, yurduna ve kimliğine sahip çıkanlar arasında olduğunu vurgulayarak, halka daha bir kararlılıkla sandığa gitme çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Kıbrıs sorununda uluslararası konferansın toplanmasının beklendiğini hatırlatan İzcan, “Mustafa Akıncı başkanlığında federal çözüm yanlısı bir ekibin Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmesi, halkımız için büyük bir şanstır” dedi.  

banner341
BKP’nin her zaman olduğu gibi barış, demokrasi ve özgürlüğün yanında durmaya devam edeceğini ifade eden İzcan, halkı kararlı bir şekilde sandığa gitmeye ve geleceğine sahip çıkmaya çağırdı.

 

banner360
Son Güncelleme: 12.10.2020 15:46
Anahtar Kelimeler:
Izzet Izcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı
Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı
Trafikte 891 sürücü hakkında ileri işleme gidildi
Trafikte 891 sürücü hakkında ileri işleme gidildi
Kar-İş, ülkenin her noktasında öğrenci taşımacılığına başladıklarını açıkladı
Kar-İş, ülkenin her noktasında öğrenci taşımacılığına başladıklarını açıkladı
YKP, Avrupa Sol Partisi’nin genel kurulunda Maraş ile ilgili tasarının kabul edildiğini açıkladı
YKP, Avrupa Sol Partisi’nin genel kurulunda Maraş ile ilgili tasarının kabul edildiğini açıkladı
Yarın yer yer hafif sağanaklar bekleniyor
Yarın yer yer hafif sağanaklar bekleniyor
Çavuşoğlu, Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret etti
Çavuşoğlu, Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret etti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligine Ara
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligine Ara
En düşük katılım ve dördüncü kez ikinci tur…
En düşük katılım ve dördüncü kez ikinci tur…
YSK seçim ve halkoylaması sonuçlarını ilan etti
YSK seçim ve halkoylaması sonuçlarını ilan etti
Eczacı, kalfa ve acil tıp teknisyenliği için başvuracaklara duyuru
Eczacı, kalfa ve acil tıp teknisyenliği için başvuracaklara duyuru

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim